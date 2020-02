Dalla Difesa agli Interni, nascono i super team per la cybersecurity (Di giovedì 6 febbraio 2020) Esercito italiano (foto di Francesco Militello Mirto/NurPhoto via Getty Images) Ancona – È stagione di riorganizzazione nei ministeri per rinforzare le difese dello spazio cyber dell’Italia. Dopo aver scritto le regole, dall’estensione del golden power anche al 5G al perimetro cibernetico nazionale, il governo sta costruendo i team per guidare le operazioni cibernetiche. Nello specifico, i primi al lavoro sono i dicasteri di Difesa, Interni e Sviluppo economico. Partiamo dal ministero guidato da Lorenzo Guerini. La Difesa è pronta a varare il Comando delle operazioni in rete (Cor), ossia la struttura di vertice che coordinerà l’attività cyber del ministero e delle forze armate. Ad annuciarlo a Itasec, la conferenza italiana sulla sicurezza informatica, in corso ad Ancona, è Angelo Tofalo, sottosegretario alla Difesa con delega al cybersecurity: “Tra gli obiettivi ... wired

