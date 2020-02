CorSport: Demme cardine della rivoluzione del Napoli. È un riferimento per tutta la squadra (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il principale cardine della rivoluzione del Napoli si chiama Diego Demme. Lo scrive il Corriere dello Sport, che lo descrive come una persona tutto sommato semplice. Non è raro incontrarlo nelle vie del centro in compagnia della moglie e del cane, ad esempio. Oppure in pizzeria. È una persona assolutamente normale. Come nella vita, così in campo. Anche le sue giocate sono semplici e questo alleggerisce la vita della squadra. “Il calcio si fonda su principi semplici e soprattutto bisogna essere bravi a semplificare la vita della squadra. E a farla girare. Ecco, lui è già diventato il riferimento dei compagni, anche in virtù di una personalità spiccata e di una notevole capacità di sacrificio”. Un esempio lo ha dato in occasione della partita di lunedì. Per via dell’influenza ha viaggiato verso Genova separato dal resto del gruppo. Eppure è comunque andato in campo per una frazione di ... ilnapolista

napolista : CorSport: il 4-3-3- non è un modulo, ma la panacea di tutti i mali #Gattuso sa però che non si possono replicare l… - napolista : CorSport: #NapoliLecce, torna #Koulibaly. Da valutare #Allan e #FabianRuiz Rientro anche per Maksimovic, mentre Ma… - napolista : Corsport: la nuova lista #UEFA del #Napoli per la #Champions Fuori dall’elenco #Malcuit, #Ghoulam e #Younes per da… -