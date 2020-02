Coronavirus, i morti salgono a 565. Venti contagiati a bordo di una crociera in Giappone (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sono ormai 565 i morti per il Coronavirus nel mondo mentre i contagi a livello globale ammontano a 28.149 casi e le persone guarite sono 1.147. E’ il quadro aggiornato dell’epidemia, secondo la mappa online sviluppata dal Center for Systems Science and Engineering della statunitense Johns Hopkins University.In particolare i decessi ammontano a 565 di cui 563 in Cina (549 nella sola provincia dello Hubei) e due all’estero (uno nelle Filippine ed un altro a Hong Kong).La Cina sta prendendo in considerazione l’ipotesi di rinviare l’inizio dei lavori dell’Assemblea Nazionale del Popolo, l’organo che ha le funzioni del parlamento nel Paese, previsto per l’inizio di marzo prossimo a Pechino, a causa dell’epidemia di Coronavirus che sta colpendo il Paese. Lo riferisce l’agenzia Reuters, che cita cinque fonti al corrente della ... huffingtonpost

