Casa: Idealista, a gennaio prezzi -0,5%, a Napoli -0,8% ma a Milano +1,5% (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma, 6 feb. (Adnkronos) – Il 2020 si apre con una flessione dei prezzi delle case usate a gennaio, pari allo 0,5% rispetto al mese precedente. Una perdita che fissa il prezzo del mattone in Italia a 1.679 euro al metro quadro. A livello annuale il calo è più forte, pari al 2,5%. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’Ufficio Studi di Idealista sui prezzi delle abitazioni usate in Italia a Gannaio 2020.In controtendenza rispetto all’andamento generale, gennaio ha visto una prevalenza di segni positivi che riguardano 62 dei 109 centri capoluogo analizzati. I rimbalzi maggiori spettano a Barletta (5%), Agrigento (3,8%) e Oristano (3,7%). Dall’altro lato, le variazioni negative di maggiore entità spettano ad Andria (-3,4%), Enna (2,6%) e Chieti (-2,2%). Dei grandi centri solo Napoli (-0,8%), Palermo (-0,3%) e Firenze (-0,2%) segnano valori in ... calcioweb.eu

