Un posto al sole, spoiler 6 febbraio 2020: Ornella apprende una cosa su Marcello (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Gli spoiler di Un posto al sole di giovedì 6 febbraio sono a dir poco avvincenti. Nel dettaglio, nella puntata numero 5434 che sarà trasmessa al solito orario su Rai 3 si parlerà di Samuel ma anche di Giulia. L’aiuto cuoco di Caffè Vulcano avrà dei problemi d’amore. Samuel, innamorato di Arianna, si vedrà mandare all’aria i suoi piani romantici per via di Andrea. Ma presto qualcosa potrebbe cambiare a favore del giovane aiuto chef. Per quanto riguarda Giulia, Ornella apprenderà una cosa sconcertante grazie a Renato e cercherà di soccorrere l’amica. Riuscirà nell’intento? Un posto al sole anticipazioni, trama giovedì 6 febbraio Nella puntata di giovedì 6 febbraio di Un posto al sole si parlerà di Samuel il quale si vedrà sfumare i suoi sogni d’amore. Il nuovo aiuto cuoco ha preso una bella cotta per Arianna, ma la donna non è libera. Con Andrea ... kontrokultura

zazoomnews : UN POSTO AL SOLE anticipazioni puntata di giovedì 6 febbraio 2020 - #POSTO #anticipazioni #puntata - KontroKulturaa : Un posto al sole, spoiler 6 febbraio 2020: Ornella apprende una cosa su Marcello - - Michela95163660 : ???????????????????? Testimonianza cristiana sul posto di lavoro 'Il sole non tramonta mai sull'integrità' - Trailer… -