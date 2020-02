Sega: le vendite dei giochi per console 'al di sotto delle aspettative' (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I risultati finanziari di Sega sono ora disponibili e la società ha dichiarato che le vendite dei suoi titoli console "sono scese al di sotto delle aspettative" durante il terzo trimestre dell'anno fiscale, quello tra ottobre e dicembre 2019.Durante questo periodo, Sega ha pubblicato Persona 5 Royal e Sakura Wars per PlayStation 4 in Giappone e Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 per Nintendo Switch a livello globale. Secondo la pubblicazione giapponese Famitsu, Persona 5 Royal ha venduto circa 245.000 unità e Sakura Wars 160.000 unità entro la fine di dicembre, ma Sega non ha rivelato i totali delle vendite di Mario & Sonic.Le entrate per i giochi console sono cresciute del 26%, ma, a causa dell'aumento dei costi, i profitti sono diminuiti del 43% rispetto all'anno precedente. Tenendo conto di questi dati, Sega prevede un aumento del 34% delle entrate, ma una ... eurogamer

