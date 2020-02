Sanremo, record di ascolti per Amadeus che supera il 52% di share con oltre 10milioni di telespettatori - (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Francesca Galici Numeri record per la prima puntata del 70esimo festival di Sanremo: Amadeus supera il 52% di share con oltre 10milioni in media di telespettatori; meglio di lui solo Bonolis nel 2005 negli ultimi 15 anni Amadeus dei record con il suo festival di Sanremo, che nella serata del debutto sfonda il muro dei 10milioni di telespettatori di media e supera il 50% di share attiva sul pubblico da casa. Al suo debutto sul palco dell'Ariston, supportato da Fiorello e da Tiziano Ferro, Amadeus ha registrato il 52,2%, il miglior risultato di share degli ultimi 10 anni e non solo. Ha superato, anche se di poco, il primo Sanremo di Claudio Baglioni, che in termini di share si era fermato al 52,06% ma aveva registrato valori assoluti più alti, andando oltre gli 11,6 milioni di telespettatori. La platea registrata dai meter Auditel è diminuita rispetto al passato ma sono i ... ilgiornale

