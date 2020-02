Sanremo, Barbara D’Urso pazza di lui | La dichiarazione: “Sposami…” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Anche Barbara D’Urso ha seguito la prima serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo e, dalle pagine dei suoi social, ha a modo suo commentato la diretta. Il tifo per Tiziano Ferro La conduttrice di Live Non è La D’Urso ha fatto il tifo per Tiziano Ferro, ospite fisso della prima serata della kermesse. … L'articolo Sanremo, Barbara D’Urso pazza di lui La dichiarazione: “Sposami…” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

