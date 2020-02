Sanremo 2020, tutti i 24 cantanti in gara con le canzoni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I cantanti e le canzoni in gara a Sanremo 2020 nella categoria Campioni: il cast dei 24 big è al completo tra nomi tipicamente sanremesi e molte new entry. In occasione dei 70 anni della kermesse più importante d'Italia i cantanti si esibiranno non solo cantando le loro canzoni, ma eseguendo dei brani che hanno fatto la storia del Festival durante la serata dei duetti. fanpage

stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… -