‘Sanremo 2020’, prima serata: Amadeus debutta affiancato da un ispirato Fiorello. Tiziano Ferro si commuove, standing ovation per il monologo di Rula Jebreal, si esibiscono i primi 12 big in gara e la classifica di gradimento dice che… (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Questo è il Festival delle polemiche” è con queste parole che Fiorello – in una forma come al solito smagliante vestito con gli abiti di Don Matteo – ha aperto la settantesima edizione della manifestazione musicale italiana più importante di sempre con uno degli opening più belli ed originali degli ultimi anni. Il conduttore e direttore artistico del Festival Amadeus è arrivato, invece, sul palco invocato dalla platea sui cori – fatti partire ovviamente da Fiorello – di Hallelujah, e dopo un commosso discorso di benvenuto ha aperto ufficialmente la kermesse musicale con la gara delle Nuove Proposte che si spalmerà tra stasera e domani sera. I primi ad esibirsi sono stati gli energici Eugenio in Via Di Gioia che con la loro Tsunami hanno subito fatto ballare l’Ariston, ma non hanno convinto la giuria demoscopica che ha scelto di mandare alla ... isaechia

