Salute: in Italia il 19% degli “over 65” è a rischio fragilità (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il 19% degli anziani in Italia è a rischio di fragilità, una condizione che si aggrava con l’età, riguarda infatti il 12% dei 65-74enni e il 30% fra gli ultra 85enni, è fortemente associata allo svantaggio socio-economico (sale al 28% fra le persone con molte difficoltà economiche e al 24% fra le persone con bassa istruzione) e disegna un chiaro gradiente geografico Nord-Sud (13% nel Nord contro il 24% nel Sud Isole). È quanto emerge dalla sorveglianza di popolazione ‘Passi d’Argento’ 2016-2018′ che fornisce una quadro epidemiologico della fragilità fra gli ultra 65enni, misurata sulla perdita di autonomia nello svolgimento di alcune attività strumentali della vita quotidiana. Con la finalità di fornire un contributo alla prevenzione e al contrasto di questo fenomeno, l’Istituto superiore di sanità (Iss) ha sviluppato una ‘app’ rivolta agli operatori ... meteoweb.eu

