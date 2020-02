Regionali in Campania, De Luca: Lista Pd, ci sto lavorando assieme a ZIngaretti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca svela di essere al “lavoro per mettere in piedi le liste” per le prossime elezioni Regionali in Campania”. “Sto lavorando d’intesa, ovviamente, con il segretario del partito ZIngaretti” spiega il Governatore durante la trasmissione “Barba & Capelli” in onda su radio Crc. “In Italia c’è ancora l’abitudine di considerare i cittadini come esseri inquadrati militarmente sotto le sigle dei partiti ma non è più così. Oggi, i cittadini ragionano con la loro testa e guardano le cose concrete che sono davanti ai loro occhi. Punto e basta. Quindi, dobbiamo guardare e parlare, soprattutto, ai nostri concittadini, più che ai gruppi dirigenti delle forze politiche. Sono al lavoro senza nessun dubbio. Stiamo andando avanti, stiamo preparando le liste, ma, soprattutto, stiamo ... ildenaro

fattoquotidiano : Regionali Campania, l’intervento dell’attivista M5s: “Pd peggio della destra, mai ad alleanza con loro”. Applausi e… - Mov5Stelle : Da oggi, mercoledì 29 gennaio, parte su #Rousseau l'acquisizione delle disponibilità a candidarsi per le regionarie… - micillom5s : Parte oggi su Rousseau la fase di acquisizione delle disponibilità a candidarsi per le regionarie come consiglieri… -