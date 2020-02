Pentiti e arrabbiati. Sardine contro Toscani e Benetton: «Basta con le strumentalizzazioni sul nostro incontro» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I fondatori delle Sardine hanno deciso di prendere le distanze da Oliviero Toscani, dopo l’incontro dello scorso sabato con il fotografo e Luciano Benetton che ha scatenato polemiche e fratture all’interno del movimento. «Non vogliamo più che si strumentalizzi questa storia – dicono i fondatori – noi abbiamo ammesso il nostro errore ed avevamo chiarito il motivo della nostra visita, ribadendo più volte che avevano chiesto di non pubblicare le foto essendo un altro il motivo della nostra presenza a Fabrica». A far parlare nelle ultime ore sono soprattutto le affermazioni di Oliviero Toscani, presente a Fabrica, sul crollo del Ponte Morandi: «Ora chiediamo a Oliviero Toscani e Luciano Benetton di non strumentalizzare ulteriormente più questa vicenda che purtroppo grava su cicatrici ben più grandi». Dalle parole del fotografo, che durante la trasmissione Un ... open.online

