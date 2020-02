Oggi è il World Nutella Day! Ai golosi è tutto concesso, resta solo un dilemma: cucchiaino o dita? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Oggi tutto è concesso: in occasione del Nutella Day, giornata dedicata alla golosa crema spalmabile alla nocciola conosciuta in tutto il mondo, i golosi possono dare fondo a tutte le loro fantasie. Basta armarsi di cucchiaino… o di dita! L’evento è nato spontaneamente nel 2007 da un’idea della blogger Sara Rosso, che “amava a tal punto Nutella® da pensare che meritasse una giornata di festa… Un’idea che ai fan di Nutella® è piaciuta moltissimo! Si sono dati appuntamento sui social, in ogni parte del mondo per celebrare la loro passione per Nutella® condividendo foto, ricette, poesie e messaggi. – si legge nel sito dedicato all’evento, Nutelladay – Il World Nutella® Day è diventato un fenomeno globale, le persone diffondono e condividono il fantastico mondo di Nutella® a casa, al lavoro e a scuola; nelle comunità virtuali e non, in famiglia, con gli amici e con ... meteoweb.eu

