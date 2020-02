Milleproroghe:900mila euro a Casa Donne

In arrivonel 2020 per finanziare laInternazionale delledi Roma.Lo prevede un emendamento al Dldepositato in commissione alla Camera. Si tratta di "un ulteriore contributo", si legge nel testo della proposta di modifica, per consentire "la prosecuione delle attività". Le coperture arrivano dal fondo per le esigenze indifferibili del ministero dell'Economia. Da un paio di anni è aperto un contenzioso tra il Campidoglio e le attiviste che gestiscono lo storico complesso.(Di mercoledì 5 febbraio 2020)