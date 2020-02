Marito uccide moglie | non voleva avere il terzo figlio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un Marito uccide la moglie in preda all’esasperazione per il dovere diventare ancora padre. Entrambi sono giovanissimi, lui non voleva un altro figlio. Un Marito uccide la moglie perché non voleva che lei partorisse il loro terzo figlio. Entrambi i protagonisti di questa triste vicenda sono giovanissimi. Lui si chiama Marcelo Araujo, 21 anni, e … L'articolo Marito uccide moglie non voleva avere il terzo figlio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

PdF_Torino : RT @mirkodecarli: Anche oggi un altro marito uccide sua moglie a Biella. A colpi di ferro da stiro. Fino a quando lo Stato volterà le spall… - PdFEmiliaRomagn : RT @mirkodecarli: Anche oggi un altro marito uccide sua moglie a Biella. A colpi di ferro da stiro. Fino a quando lo Stato volterà le spall… - PdF_Piemonte : RT @mirkodecarli: Anche oggi un altro marito uccide sua moglie a Biella. A colpi di ferro da stiro. Fino a quando lo Stato volterà le spall… -