Lazio-Verona | le probabili formazioni | Caicedo-Immobile dal 1′ | Juric sceglie Borini

Lazio Verona probabili formazioni- Tutto pronto per il match di recupero di Serie A tra Lazio e Verona. Biancocelesti a caccia della vittoria per tenere vive le speranze scudetto, un sogno che continua a prendere forma tra gli animi dei tifosi. Inzaghi si affiderà al solito 3-5-2, con Patric titolare al posto di Luiz Felipe.

