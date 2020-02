L’astronauta Luca Parmitano pronto al rientro sulla Terra: ORARI e DETTAGLI della “corsa verso casa” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Mancano ormai poche ore all’inizio delle procedure per il rientro di Luca Parmitano, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea: la stessa ESA ha confermato che AstroLuca tornerà sulla Terra domani, 6 febbraio, a bordo di una Soyuz-MS13. A viaggiare con Luca saranno l’astronauta della NASA Christina Koch ed il cosmonauta russo Alexander Skvortsov. Le manovre di distacco dalla ISS inizieranno alle 03:00 ora italiana, quando si procederà alla chiusura del portellone, mentre il distacco della navetta dalla Stazione Spaziale Internazionale è previsto alle 06:49. Le fasi di atTerraggio inizieranno alle 09:00 ora italiana mentre la Soyuz toccherà Terra alle 10:14, nelle steppe del Kazakistan “La corsa verso casa per Luca, Christina e Alexander è più breve del viaggio che dalla Terra li ha portati nello spazio sulla Iss. Dopo sei mesi in orbita, e un anno ... meteoweb.eu

kikkiar : RT @ASI_spazio: Ad un paio di giorni dal suo rientro a terra dopo una permanenza di sei mesi, l'astronauta dell'Esa @astro_luca ci racconta… - vedanama : RT @ASI_spazio: Ad un paio di giorni dal suo rientro a terra dopo una permanenza di sei mesi, l'astronauta dell'Esa @astro_luca ci racconta… - mcannavac : RT @ASI_spazio: Ad un paio di giorni dal suo rientro a terra dopo una permanenza di sei mesi, l'astronauta dell'Esa @astro_luca ci racconta… -