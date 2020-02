La tragica storia della madre di Rula Jebreal, Zakia, che subì violenze e abusi e non fu creduta (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La tragica storia della madre di Rula Jebreal, Zakia, che subì violenze e abusi e non fu creduta Rula Jebreal, la giornalista palestinese naturalizzata italiana chiamata a condurre la prima serata del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus, ha tenuto sul palco un emozionante monologo sulla violenza contro le donne, durante il quale ha parlato anche della esperienza personale di sua madre Zakia Jebreal. La donna, palestinese, aveva subito gravi abusi durante l’infanzia e si suicidò dandosi fuoco quando Rula aveva 5 anni. “Mia mamma si è tolta la vita dopo un’infanzia di violenze tra i 13 e i 18 anni”, ha raccontato Rula Jebreal in un’intervista uscita oggi su Vanity Fair. “Nessuno le aveva creduto per salvare “l’onore” della famiglia”. Prima dell’inizio del festival, Rula aveva dichiarato, riferendosi probabilmente alle difficoltà ... tpi

