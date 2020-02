Junior Cally a Sanremo 2020 con No grazie: significato e testo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Junior Cally a Sanremo 2020 con No grazie: significato e testo Finito nell’occhio del ciclone a causa del testo di una sua precedente canzione, il rapper Junior Cally è uno dei partecipanti nella categoria dei big della 70a edizione del Festival di Sanremo. Di seguito andiamo a conoscere il testo e il significato della canzone portata in gara sul palco del Teatro Ariston.Segui Termometro Politico su Google News LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO No grazie: contro il razzismo, contro la politica Con il brano No grazie, Junior Cally sembra prendere una posizione contro il razzismo e il populismo, non mancando di incastrare alcuni evidenti riferimenti politici. Con questo brano, infatti, Cally attacca con rabbia la politica e il suo atteggiamento demagogico, non mancando di inveire facendo riferimento al rancore da web che aleggia nei social. Se con questa ... termometropolitico

