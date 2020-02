Inter Milan, Conte prepara la gabbia anti-Ibrahimovic (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Si avvicina il derby tra Inter e Milan. Antonio Conte studia le contromosse per poter “ingabbiare” Zlatan Ibrahimovic Una gabbia per fermare Zlatan Ibrahimovic, uno che di derby di Milano ne ha giocati parecchi. Il Corriere dello Sport analizza la stracittadina Milanese e cerca di capire quali saranno le contromosse del tecnico nerazzurro durante la sfida coi rossoneri. Il tutto dipenderà dal partner d’attacco – si legge -, se ci sarà Ante Rebic probabilmente Brozovic dovrà sacrificarsi anche in fase di non possesso. Si va verso la difesa a tre composta da Godin, Skriniar e De Vrij. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

