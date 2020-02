Il Segreto anticipazioni 9-14 febbraio: Don Anselmo sospetta di Esther (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Arrivano puntuali le anticipazioni della soap Il Segreto riferite alle puntate in onda su Canale 5 dal 9 al 14 febbraio 2020. Un gradito ritorno farà felici gli spettatori. Dopo una lunga assenza, Don Anselmo rientrerà nella soap e inizierà a indagare sulla misteriosa Esther, certo che stia mentendo. Il Segreto anticipazioni settimanali: Maria ha paura di Dori Nelle puntate della soap opera in onda la settimana prossima, Maria nota che Dori Vilches sta assumendo uno strano atteggiamento e che ha cambiato modalità di effettuare le terapie, ancora più dolorose. Intanto, il paesino è in subbuglio per le azioni di Garcia Morales che, oltre a voler inondare Puente Viejo, sta togliendo case e terreni agli abitanti. Don Berengario, stanco dei pettegolezzi, prende coraggio e comunica alla pettegola del paese Dolores che Esther è sua figlia. Irene invece continua ad indagare sulla morte di ... kontrokultura

