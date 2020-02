Grande Fratello Vip: Pago e Serena parlano di strategie, pubblico deluso (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Pago e Serena durante una pausa pubblicitaria hanno parlato di strategie per andare avanti nel reality. Ecco che cosa è successo Grande Fratello Vip: Serena e Pago parlano di strategie Come sapete bene Pago e Serena sono di nuovo insieme. La coppia, convivente da sette anni, aveva partecipato l’estate scorsa alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Lei, esasperata da un rapporto monotono, si è lasciata andare tra le braccia di Alessandro Graziani, tentatore del villaggio. Al falò di confronto finale Serena ha lasciato Pago dicendo di non essere più innamorata di lui. Tuttavia, qualche mese dopo, quando lui è stato scelto per partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, Serena è tornata sui suoi passi. L’ex tronista ha fatto di tutto per farsi perdonare dal cantautore e la produzione del reality ha deciso di farla entrare come una nuova ... kontrokultura

