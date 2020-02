Federica Nargi, la dedica di Alessandro Matri per il suo compleanno (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Alessandro Matri, attaccante al soldo del Brescia Calcio, ha deciso di rivolgere degli auguri molto particolari alla sua dolce metà. Per celebrare i 30 anni della sua compagna Federica Nargi, ha infatti pubblicato sui social un post davvero toccante. “Sì, sono fortunato. In te ho trovato tutto quello che un uomo può desiderare”, ha di fatto scritto l’atleta, definendo poi l’ex Velina con una “compagna incantevole” e una “mamma unica e innamorata”. Federica Nargi, mamma e moglie perfetta Il messaggio del lodigiano Matri è dunque apparso sul suo profilo Instagram accanto ad alcuni scatti che lo vedono insieme alla Nargi e alle loro due bellissime bambine. “Hai trasformato il mio sogno in realtà. Non finirò mai di ringraziarti per tutto quello che fai per noi! Ti amiamo alla follia, auguri amore mio”, conclude il bomber. Nata il 5 ... notizie

umbertofiore99 : Oggi compiono gli anni: - Cristiano Ronaldo - DeVrij - Cesare Maldini - Hagi - Neymar - Carlos Tevez - Palacio Ed… - vnaltravita : Vorrei ricordare a Diletta Leotta che al mondo esiste Federica Nargi. Scenda quindi dal piedistallo che non è nessuno. -