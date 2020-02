Coronavirus, 10 persone infette sulla nave da crociera in Giappone: migliaia in quarantena (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Allarme in Giappone su una nave da crociera, a bordo ci sono migliaia di passeggeri messi in quarantena dopo la notizia del contagio di dieci ospiti della nave. Le autorità hanno monitorato tutte le persone e solo nelle prossime ore decideranno se far scendere i passeggeri. La nave, la Diamond Princess, si trova al largo di Yokohama. fanpage

Agenzia_Ansa : In Giappone una nave da crociera con oltre 3.700 persone a bordo è in quarantena dopo la scoperta di almeno 8 casi… - UNICEF_Italia : ?? Coprire bocca e naso quando si tossisce o starnuta ?? Lavarsi bene e spesso le mani ?? Tenersi a 1 metro dalle… - Giorgiolaporta : Cosa avverrebbe se una persona infetta dal #coronavirus sbarcasse non a #Civitavecchia ma nei tanti #portiaperti de… -