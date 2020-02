Commisso: “Nessun pentimento. Chiedo un calcio più equo, non è un attacco alla Juventus” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Corriere dello Sport intervista Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Dopo la partita con la Juventus ha rilasciato aspre dichiarazioni contro i favori arbitrali ai bianconeri, sempre più ricorrenti. Al quotidiano sportivo conferma che non si è trattato di uno sfogo contro il club di Agnelli. “Non si è trattato di un’esternazione ad personam, rivolta alla Juventus. L’ho detto subito, l’ho fatto per il calcio italiano, che poi è quello che viene esportato nel mondo”. Ha spiegato che la sua è una richiesta di uniformità di giudizio, non di aiuti a favore dei viola. “La mia non è stata una richiesta di favori per la mia squadra, quanto una maggiore uguaglianza nel metro di giudizio”. E comunque non se ne è pentito. “E perché mai? Io sono un battagliero, la mia forza, da sempre, è stata proprio quella di non tirarsi indietro di fronte a niente. L’ho imparato da mio padre, che è ... ilnapolista

