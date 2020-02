AS Roma a Friedkin, vendita fissata al 20 febbraio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Rosario Dimito sul Messaggero oggi scrive che la firma tra The Friedkin Group e James Pallotta per la vendita dell’A.S. Roma slitta al 20 febbraio ma già si parla di fine mese. Intanto Pallotta sta preparando il terreno e nei giorni scorsi ha formalizzato una procura speciale su alcuni atti notori a favore di Samanta Cornacchiola, patron di Genial service srl, una società di consulenza. Da qualche giorno sono nella Capitale due emissari dell’acquirente: Marc Watts, president of the Friedkin group, Eric Wiliamson,vice president of Friedkin business and development e president of Friedkin Aviation. La loro mission è quella di seguire da vicino alcuni aspetti della due diligence che procede ininterrotta, a seguito del contratto di esclusiva. Sembra che i due uomini di fiducia dell’uomo d’affari texano debbano valutare alcune proprietà facenti capo al club giallorosso. In parallelo ... nextquotidiano

