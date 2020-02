Alberi caduti e danni per il vento: pompieri in azione a Limbiate, Cogliate, Garbagnate (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Super lavoro per i Vigili del fuoco in queste ore in diversi comuni della zona per il forte vento. Ci sono Alberi caduti coperture che si sollevano, tegole che cadono a terra. Nel primo pomeriggio a Limbiate i Vigili del Fuoco per la segnalazione del distacco di alcuni elementi da un cornicione in via Bainsizza. I pompieri, arrivati dal distaccamento di Desio, hanno controllato lo stabile al civico 5 confermando la rottura, a causa delle forti raffiche di vento, di un lucernario di un appartamento al quinto piano. su Il Notiziario. ilnotiziario

ABRUZZOLIVETV : #Maltempo. Alberi caduti e danni. #Auto si #ribalta a #RoccaSanGiovanni #abruzzo #meteo #vento #neve - IngemiDaniele : RT @Tg1Raiofficial: Il ritorno del #maltempo in #Italia. Vento forte in molte regioni, alberi e cornicioni caduti. In #Puglia forti raffich… - lautarvo : gente che ride perché chiudono le scuole a Napoli perché c’è vento non sapendo che in passato sono caduti alberi e tetti okkkkkk -