Usa 2020, primarie democratiche in Iowa: caos spoglio. Cnn: “I risultati si sapranno martedì” (Di martedì 4 febbraio 2020) Per ora, non ci sono i dati sui caucuses democratici in Iowa. La diffusione di risultati è stata ritardata “a causa di incongruenze”, ha spiegato il direttore della comunicazione del partito democratico dello Stato, aggiungendo che “non c’è stato alcun hackeraggio o intrusione”. Il ritardo ha sollevato caos, confusione e critiche da parte dei candidati democratici, che sono stati tenuti per ore all’oscuro di quanto avveniva – in un primo tempo la dirigenza del partito dell’Iowa aveva spiegato di avere in corso un semplice “controllo di qualità” del voto. Nelle ultime ore, fonti del partito hanno precisato che i risultati definitivi potrebbero arrivare durante la giornata di martedì, se non addirittura più tardi. Si tratta di un clamoroso svarione, che ha portato a un attacco quasi immediato da parte dei repubblicani. “E’ il disastro più approssimativo della storia”, ha detto Brad ... ilfattoquotidiano

