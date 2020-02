Tiziano Ferro a Sanremo: Barbara D’Urso gli invia un messaggio in diretta! (Di martedì 4 febbraio 2020) Tiziano Ferro a Sanremo 2020. Barbara D’Urso gli scrive un messaggio sui social: “Sposami!” È uno dei grandi protagonisti della 70esima edizione del Festival di Sanremo: lui è Tiziano Ferro. Amadeus l’ha scelto come ospite fisso per tutte e cinque le serate della kermesse popolare musicale e ogni sera calcherà il palco dell’Ariston per interpretare dei pezzi classici della musica italiana. Nella prima serata di Sanremo Tiziano Ferro ha reso omaggio a Domenico Modugno. La sua esibizione ha colpito gran parte dei telespettatori del Festival, tra cui Barbara D’Urso. La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso non è riuscita (come tanti) a non essere rapita dal suo fascino. Proprio sui social Barbara D’Urso ha pubblicato un breve filmato della sua interpretazione e gli ha lanciato un appello: “Sposami!”. Dispiace per ... lanostratv

trash_italiano : POSSO VOTARE TIZIANO FERRO? #Sanremo2020 - tvsorrisi : Tiziano PERFEZIONE Ferro! #sanremo2020 - team_world : Al via questa sera SANREMO 2020! Clicca qui > -