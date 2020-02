Thyssenkrupp di Torino, vanno in carcere in Germania i due manager condannati in Italia (Di martedì 4 febbraio 2020) Tragedia della Thyssenkrupp di Torino, respinto il ricorso dei due manager condannati in Italia. Sconteranno la pena in carcere in Germania. Germania, due manager in carcere per la strage Thyssenkrupp di Torino. Il Tribunale di Hamm, Germania, ha respinto il ricorso dei due imputati che erano stati condannati in Italia per la morte di sette operai durante il drammatico incidente avvenuto nello stabilimento. I giudici hanno confermato la condanna, rimodulata in base al diritto tedesco, che per l’omicidio colposo prevede una detenzione fino a cinque anni. Thyssenkrupp di Torino, due manager in carcere Si tratta di Gerald Priegnitz e Harald Espenhahn. I due erano stati condannati in Italia rispettivamente a 6 anni e 10 mesi 9 anni e 8 mesi per la tragedia della Thyssenkrupp di Torino. In Germania verrà applicata la normativa tedesca che per l’omicidio colposo ... newsmondo

