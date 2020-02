Sanremo 2020, Juve, Inter, Napoli: ecco per chi tifano i cantanti in gara (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo 2020 è iniziato. Per chi tifano i cantanti in gara sul palco dell’Ariston? ecco le loro squadre del cuore Inizia una nuova edizione del Festival di Sanremo: sul palco dell’Ariston, a condurre l’edizione del 2020, c’è Amadeus. In gara, 20 cantanti: per chi tifano i protagonisti della nuova edizione del Festival? Tanti i cantanti che tifano Juve: Rita Pavone, Francesco Gabbani, Alberto Urso, Riki e Bugo. Anastasio e Massimo Ranieri, invece, sostengono il Napoli. Ad avere il cuore che batte per l’Inter è il conduttore, Amadeus. Francesco Sarcina ed Elettra Lamborghini, invece, tifano Milan. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

