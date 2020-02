Saints Row torna su Nintendo Switch con Re-Elected (Di martedì 4 febbraio 2020) Deep Silver ha oggi confermato che Saints Row®:IV™- Re-Elected™ sarà disponibile per Nintendo Switch™ il 27 marzo 2020 ed è ora possibile effettuare il pre-order. La versione per Nintendo Switch™ dell’acclamato Saints Row IV includerà ben 25 DLC. I fan di Saints Row che effettuano il pre-order dell’edizione fisica, presso un retailer selezionato, riceveranno anche un fantastico set di Pin Badge presidenziali di Saints Row*. Storia:Sei il Presidente degli Stati Uniti d’America e devi salvarci tutti, qui sulla Terra. Il boss dei Saints è stato eletto presidente degli Stati Uniti, ma questo è solo l’inizio. Dopo una catastrofica invasione aliena guidata dal malvagio signore della guerra Zinyak, i Saints sono stati trasportati in una bizzarra ricostruzione virtuale di ... gamerbrain

Il prossimo anno sapremo qualcosa in più sul nuovo Saints Row : E' ormai noto che prima o poi vedremo un nuovo capitolo della saga di Saints Row, tuttavia non si sa ancora quando. Tuttavia una recente dichiarazione del CEO di Koch Media Klemens Kundratitz indica che sentiremo parlare del nuovo capitolo l'anno prossimo."Saints Row è molto vicino ai nostri cuori e ne parleremo meglio il prossimo anno. Per ora vi diciamo solo che arriverà presto e che sarà qualcosa di grande."Ha poi dichiarato che la stessa ...

