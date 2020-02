Roma, auto travolge un bimbo sulle strisce pedonali: soccorso in codice rosso (Di martedì 4 febbraio 2020) Momenti di paura per una madre che ha visto il proprio bimbo investito da un'auto lungo via di Casal Bianco in zona Settecamini a Roma. Il conducente si è fermato a prestare soccorso, poi il piccolo è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Il 26enne alla guida è stato sottoposto ai test di alcol e droga. fanpage

Sardine di Roma si staccano da Bologna : “Inaccettabile Santori con Benetton - da ora autonomi” : Le Sardine di Roma tornano in mare aperto e si staccano dal gruppo nazionale. La foto di Santori , Trappoloni, Garreffa e Morotti con Luciano Benetton e Oscar Farinetti al Fabrica è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Gli 'scissionisti' lamentano mancanza di democrazia e poca orizzontalità nelle decisioni: e per questo da ora sono diventati autonomi.Continua a leggere

Sardine : strappo in movimento - ‘a Roma da oggi autonomi - con Benetton errore’ (3) : (Adnkronos) – “L’aspetto più grave di questa vicenda è stato l’aver assistito a diversi tentativi di limitare la discussione all’interno dei gruppi Facebook delle Sardine addirittura attraverso la censura di determinate parole e la cancellazione di diversi commenti e post critici. Questo è un comportamento pericoloso che limita la libertà di espressione. E non è la prima volta che accade. Sempre più nelle ...

Sardine : strappo in movimento - ‘a Roma da oggi autonomi - con Benetton errore’ : Roma , 3 feb. (Adnkronos) – “L’incontro che i fondatori delle Sardine hanno avuto con Luciano Benetton è stato sbagliato, inopportuno. Un errore politico ingiustificabile, ma solo l’ultimo degli errori che Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa hanno commesso nelle ultime settimane”. Lo dichiara Stephen Ogongo delle Sardine di Roma che annuncia: “Da questo momento le Sardine ...

Sardine : strappo in movimento - ‘a Roma da oggi autonomi - con Benetton errore’ (2) : (Adnkronos) – “è un fatto noto che la famiglia Benetton è la maggior azionista di Atlantia e della società infrastrutturale Autostrade per l’Italia, tuttora compromessa con il tragico crollo del Ponte Morandi di agosto 2018 che ha causato la morte di 43 persone. Chi lotta per la giustizia sociale e per un nuovo modo di fare politica non può dimenticare il grido di dolore delle famiglie delle vittime di Genova. Per chi ha ...

Coronavirus - l'italiano atterra a Roma da Wuhan : "I medici non mi hanno controllato - sono in auto-quarantena" : C'è un italiano che si è messo in "quarantena volontaria" a Enna per non rischiare di contagiare di Coronavirus a qualcuno, visto che dalle autorità non pare esserci alcun interesse a valutare la sua condizione di salute. Domenico T., studente di 26 anni tornato dalla Cina lo scorso 30 gennaio, racc

Coronavirus - comunità cinese a Roma : “Non tutte le attività resisteranno. Chi torna si autoisola” : La comunità cinese di Roma è preoccupata per le conseguenze dell'emergenza Coronavirus sulle attività commerciali gestite da cittadini cinesi nella Capitale: "Non so se tutte le attività economiche resisteranno a questo periodo", ha detto Lucia King, che ha aggiunto: "Chi di noi della comunità cinese in questo periodo è riuscito a ri torna re in Italia, spontaneamente, ha deciso di autoisolarsi per due settimane, per senso di ...

Neonata morta dopo il parto a Roma - autopsia smentisce la madre : uccisa con forti colpi alla testa : La Neonata morta subito dopo il parto a Vitinia non sarebbe caduta dalle mani della madre , sbattendo la testa . Secondo i risultati dell’ autopsia , le cause del decesso sarebbero compatibili con dei colpi violenti alla testa : la piccola è stata forse sbattuta contro un mobile, o percossa con un oggetto. L’ autopsia effettuata sul corpicino della Neonata morta a Vitinia lo scorso 18 gennaio subito dopo il parto smentisce la versione della ...

Massa Carrara - patente ritirata a 90enne : ha preso l’autostrada in cont Roma no. FOTO : L’uomo, alcuni giorni fa, ha percorso nella direzione sbagliata un tratto dell'A15 dopo aver imboccato il casello di Aulla. Quando si è accorto dell’errore, ha fatto inversione. È stato schivato da auto e tir, che hanno dato l’allarme. Multa di circa mille euro. VIDEO

