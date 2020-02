Riki a Sanremo 2020. Amadeus confessa: “Fa numeri da record” (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo 2020: Riccardo Marcuzzo (Riki) in gara tra i Campioni con il brano “Lo sappiamo entrambi” Uno dei Big più attesi di questa settantesima edizione del Festival di Sanremo targato Amadeus è Riccardo Marcuzzo in arte Riki. Il cantante si esibirà stasera con il brano “Lo sappiamo entrambi”. E’ una ballad che parla di un rapporto che non è all’inizio e neanche alla fine. Riki vuole raccontare quel momento in cui ci si rende conto che tutto si è esaurito ma non lo si vuole ancora ammettere. Riccardo Marcuzzo, nato a Segrate il 4 febbraio (oggi è il suo compleanno) 1992, ha vinto la categoria canto nella sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ha devoluto il premio della vittoria alla popolazione di Amatrice colpita dal terremoto. Dopo il talent di Canale5 la sua carriera ha spiccato il volo. Nel maggio 2017 è stato pubblicato il suo EP ... lanostratv

SkyTG24 : #Sanremo70 #Riki Marcuzzo a #Sanremo2020 dopo il successo dei talent - rtl1025 : ???? ++ Ordine di uscita dei campioni di stasera a #Sanremo #IreneGrandi #MarcoMasini #RitaPavone #AchilleLauro… - directi25812573 : Tantissimi auguri Riki e in bocca al lupo per stasera ?? #about #riki #Sanremo70 #Sanremo @aboutriki -