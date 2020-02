Restauro del complesso degli Incurabili: via alle procedure per il concorso di idee (Di martedì 4 febbraio 2020) Meno di un anno fa il crollo, poi lo sgombero in poche ore delle famiglie che abitavano gli alloggi, dei pazienti in cura e il complesso monumentale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili fu abbandonato con il rischio di perdere non soltanto un presidio ospedaliero territoriale storico, ma anche un grande patrimonio culturale. Era il 6 aprile dello scorso anno, quando con l’allarme lanciato dai vigili del fuoco scatto’ il “fuori tutti” e ora cominciano le procedure per il concorso di idee che consentira’ di avere un progetto di recupero complessivo, basato su due obiettivi: mantenere la vocazione ospedaliera e rilanciare il patrimonio culturale. Una parte degli interventi, sul 60% della superficie, sara’ dedicata agli aspetti sanitari, mentre il 40% all’area museale. Il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva rassicura ... ildenaro

