Primarie dem USA 2020: il caos del caucus in Iowa (Di martedì 4 febbraio 2020) Un disastro: il calcolo dei voti nei caucus dello Iowa è andato in tilt. Ogni candidato pretende di essere il vincitore, e i repubblicani gongolano: "Non sanno organizzare una primaria, e vogliono dirigere il Paese". Ormai sappiamo tutti che lo Iowa è un piccolo Stato dell'America profonda, il Midwest: poco più di tre milioni di persone, grandi distese di grano e di avena, e nulla che lo renda importante se non il fatto di essere, tradizionalmente, il primo appuntamento per le Primarie dei democratici. Da un punto di vista numerico o statistico non conta granché, ma qui inizia la gara per designare il candidato democratico per la Casa Bianca, qui i perdenti capiscono che è meglio ritirarsi da una campagna sfiancante e costosissima, qui si capisce chi sono i veri duellanti. E tutti ricordano che chi vince in Iowa in genere è anche il vincitore finale: è successo con Al Gore, con Obama, ...

