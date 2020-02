Poco X2 ufficiale, tanta sostanza e una batteria generosa a un prezzo davvero basso (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Poco F1 (da noi noto come Pocophone F1) è uno smartphone annunciato nell’agosto 2018 dal successo immediato, grazie a una dotazione hardware notevole, offerta però a un prezzo estremamente aggressivo. Ora, un anno e mezzo dopo, il produttore ha annunciato il suo secondo smartphone, Poco X2, che però non è esattamente il diretto successore del Pocophone F1, ma una sorta di Redmi K30 4G rinominato. Sviluppato infatti proprio assieme a Redmi, il Poco X2 condivide col K30 4G già in vendita in Cina lo stesso identico design e la scheda tecnica, ed è destinato, almeno inizialmente, al mercato indiano. Una sua commercializzazione anche in Europa, proprio a marchio Redmi o forse anche Xiaomi, non è comunque da escludere. Entrambe le aziende infatti nascono come sottobrand di Xiaomi per poi staccarsene e diventare autonome. Spesso però i diversi modelli sono intercambiabili e a volte ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Poco X2 ufficiale, tanta sostanza e una batteria generosa a un prezzo davvero basso - kappaloot : @Zbarskij bah è comunque un riconoscimento ufficiale che non fa che rendere ancora piu ridicola la nostra politica.… - andateacagare1 : @MiglioMarino E che lo scriva in napoletano allora. Da poco é stata riconosciuta anche una grammatica ufficiale: -