Nintendo sta per acquisire Game Freak, gli sviluppatori di Pokémon? (Di martedì 4 febbraio 2020) Durante la presentazione dei risultati finanziari la scorsa settimana, Nintendo ha annunciato che la società sta spostando alcuni dei suoi uffici in un unico spazio. Mentre la sede principale di Nintendo è a Kyoto, la compagnia ha anche quattro uffici (o studi) a Tokyo, incluso il team dietro Super Mario Odyssey. Questi uffici vengono ora trasferiti in un'unica sede per una migliore efficienza operativa e uno sviluppo più semplice dei giochi. È interessante notare che lo sviluppatore di Pokémon, Game Freak, è uno degli studi che sembra muoversi con Nintendo, o almeno più vicino a loro.Il nuovo ufficio di Tokyo di Nintendo sarà ora situato a Kanda-Nishikicho, nel quartiere Chiyoda, e la pubblicazione giapponese Nikkei riferisce che Game Freak si sta trasferendo nella stessa posizione. Non si sa se si trasferiranno nello stesso ufficio di Nintendo o semplicemente nella stessa area, ma è ... eurogamer

