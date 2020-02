Moving Out disponibile dal 28 Aprile 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) Team17 è felice di annunciare il nuovissimo titolo di SMG Studio e DevM Games, Moving Out, in arrivo il 28 Aprile per Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch™ e PC. Moving Out permetterà ai giocatori di trasferire i propri arredi in luoghi sempre più bizzarri in un furniture Moving simulator che offre un nuovo significato al “couch co-op”.Scegli un amico (o un massimo di tre) e tuffati in divertenti traslochi multiplayer in Moving Out – dopo aver ripescato il materasso dalla tua piscina, ovviamente. La città di Packmore ti attende e i suoi abitanti devono al più presto traslocare. Fortunatamente per loro, i simpatici Furniture Arrangement & Relocation Technicians (F.A.R.Ts) della società di traslochi “Smooth Moves”, di recente costituzione, non vedono l’ora di prendere parte ... gamerbrain

