Moggi: Commisso, a freddo, non avrebbe fatto quelle dichiarazioni (Di martedì 4 febbraio 2020) Su Libero, Luciano Moggi scrive della giornata di campionato che si è chiusa. Non parla del Napoli, ma commenta la vittoria della Juventus e le dichiarazioni di Commisso dopo la partita di domenica. “Faticando più del previsto, ma meritatamente, la Juve supera la Fiorentina con un 3-0 magari troppo severo visto come si sono battuti i viola nel primo tempo. Sarri, memore di quando successo a Napoli, ha utilizzato Costa al posto di uno dei “tre”, essendo il brasiliano abile nel saltare gli avversari e creare spazi per dare ampiezza alla manovra e non ritrovarsi nell’area viola intasata, considerando che la Fiore difende bassa per abitudine”. E ha ragione visto che a sbloccare la partita sono stati due rigori. Rigori che hanno scatenato la rabbia di Commisso. Moggi scrive del presidente della Viola “che ha accusato l’arbitro (e quindi il Var) di aver fatto perdere la sua ... ilnapolista

_Codeine__ : RT @Fiorentinanews: @LucianoMoggi: 'La verità è che la #Juventus quando vince dà fastidio, Nedved ha risposto in maniera educata anche se #… - napolista : #Moggi: #Commisso, a freddo, non avrebbe fatto quelle dichiarazioni - ilNapolista - LucianoMoggi : RT @Spazio_J: -