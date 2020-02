Il suicidio del vigile e le colpe di tutti (di Selvaggia Lucarelli) (Di martedì 4 febbraio 2020) Si legge un po’ ovunque, oggi, che un vigile urbano si è suicidato “per la gogna social”, “per la bufera social”, “travolto dalla barbarie social” e così via, con una serie di titoli drammatici che fanno tornare alla mente Tiziana Cantone e l’impatto che il cameratismo 2.0 ha avuto sulla sua vita, sulle sue fragilità. In realtà la questione è piuttosto controversa e tocca una serie di punti che non riguardano solo i social, ma l’intero sistema della comunicazione oggi, perché se davvero quel vigile si è ucciso per la vergogna e per l’umiliazione, bisogna riflettere sul corto circuito, senza scomodare la solita espressione scema “bufera social”. Secondo le prime ricostruzioni, il vigile urbano di Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, si è suicidato a seguito di un episodio imbarazzante che gli era accaduto alcuni giorni fa. Il 24 gennaio infatti, Giovanni Manzoni, presidente ... tpi

