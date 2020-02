Fuori dal Coro, Mario Giordano: "43 morti sul ponte Morandi e a Toscani non interessa, leccac*** dei Benetton" (Di martedì 4 febbraio 2020) Mario Giordano attacca Oliviero Toscani a Fuori dal Coro, su Rete 4. Il conduttore manda in onda il filmato in cui il fotografo radical chic si esprime in questo modo: "Ma a chi volete che importi del crollo di un ponte, a me questa storia non interessa", dice Toscani con riferimento alla tragedia d liberoquotidiano

matteosalvinimi : Con un’economia in crisi e sbarchi aumentati del 700%, questo governo folle pensa di smontare Quota 100 e cancellar… - GabriGiammanco : Conte e Bonafede sono rimasti gli unici avvocati d’italia a difendere l’abolizione incostituzionale della prescrizi… - bonucci_leo19 : Con umiltà, pazienza ed entusiasmo. Dentro e fuori dal campo. Tre punti importantissimi. #LB19 #FinoAllaFine -