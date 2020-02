Due sviluppatori chiave di Hearthstone abbandonano per concentrarsi su un progetto segreto di Blizzard (Di martedì 4 febbraio 2020) Sembra che qualcosa di nuovo stia accadendo in Blizzard e potrebbe avere a che fare con qualcosa di collegato a un inedito card game. Alla fine della scorsa settimana, il principal game designer di Hearthstone, Mike Donais, ha rivelato durante un livestream di non essere più al lavoro sul gioco."Da gennaio non lavoro su HS", ha detto Donais nella chat streaming. "Sono ancora in Blizzard, ma non posso dire quale sia il gioco."La partenza di Donais è stata una specie di shock, dato che è stato uno dei membri chiave del Team 5, in particolare dalla partenza di Ben Brode.Leggi altro... eurogamer

