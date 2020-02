DevilAngelo non merita il serale di Amici 19 | Sincerità brutale di Anna Pettinelli (Di martedì 4 febbraio 2020) Anna Pettinelli ha voluto un confronto con DevilAngelo per fargli sapere non merita il serale e che voterà per la sua eliminazione da Amici 19 e il ragazzo si è sfogato subito con i suoi compagni. La corsa per il serale di Amici 19 non è per niente facile e, giorno dopo giorno, i ragazzi … L'articolo DevilAngelo non merita il serale di Amici 19 Sincerità brutale di Anna Pettinelli proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Chamiak919 : Mi dispiace per DevilAngelo non si è fatto vedere abbastanza e lo trovo anonimo al momento, alcuni direbbero 'come… - Silvia_264ever : @Gaiagozzi_ Ho letto che è stato eliminato Devilangelo ma non sapevo fosse stata eliminata anche Francesca - heavharry : devilangelo è bravo e tutto però non ce lo vedo proprio al serale :( #Amici19 #stefanoalserale -