Daniela Santanchè duro affondo contro Matteo Renzi “Non ci sarà una crisi di governo si è venduto l’anima per una poltrona” (Di martedì 4 febbraio 2020) Daniela Santanchè ritiene che Matteo Renzi non farà mai cadere il governo. Per l’esponente di Fratelli d’Italia l’ex rottamatore ad agosto “si è venduto l’anima per una poltrona”. Nel governo c’è preoccupazione per le affermazioni di Matteo Renzi che ha più riprese affermato che non ha nessuna intenzione di votare il decreto legge sulla prescrizione del Ministro Alfonso Bonafede. Un voto contrario alla legge sulla prescrizione di Italia Viva porterebbe inevitabilmente a una crisi profonda nel governo. La senatrice di Fratelli d’Italia in collegamento con Omnibus durante la trasmissione di La7 ha detto che :”L’unica volontà di Renzi e dei giallo-rossi è rimanere al governo”. La Santanchè rincara la dose: “La prescrizione passerà, Renzi non perderà tutto per così poco. È già tutto deciso allo scopo di non tornare a casa”, Anche il ministro ... baritalianews

