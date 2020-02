Coronavirus in Italia: si aggravano le condizioni dei due cinesi ricoverati a Roma (Di martedì 4 febbraio 2020) Ultim’ora sul Coronavirus in Italia. Le agenzie di stampa hanno appena battuto la notizia dell’aggravarsi delle condizioni dei due cittadini cinesi ricoverati a Roma. A renderlo noto è Francesco Vaia, il direttore sanitario dell’Istituto per le malattie infettive “Spallanzani”, dove da alcuni giorni sono ricoverati i due. «Nelle ultime ore – si legge nel comunicato ufficiale – la coppia cinese ha avuto un aggravamento delle condizioni cliniche a causa di una infezione respiratoria, come segnalato nei casi fino ad ora ripotato in letteratura. Pertanto è stato necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva». Così il direttore sanitario dell’Istituto per le malattie infettive Spallanzani, Francesco Vaia, nel bollettino sulla coppia cinese ricoverata nella struttura e risultata positiva al Coronavirus cinese. «I pazienti sono ... urbanpost

