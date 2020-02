Cibo,vaccini e tachipirina: ecco le bufale più frequenti (Di martedì 4 febbraio 2020) Daniela Uva C'è un'altra epidemia legata al Coronavirus. È l'epidemia da fake news. bufale che da giorni circolano ormai senza freni su siti, social network e gruppi WhatsApp. Mamme allarmate per la presenza di alunni cinesi nelle classi dei propri figli, milioni di consumatori non sanno se sia il caso di bere la birra che con il virus cinese condivide solo il nome. E ristoratori orientali hanno deciso di lasciare che siano solo i dipendenti italiani a servire i clienti. PSICOSI Insomma, la psicosi è già fuori controllo. Le autorità hanno preso provvedimenti: l'Istituto superiore di sanità ha pubblicato un tweet con cui raccomanda di «non dare credito a fonti non ufficiali come social e app di messaggistica», mentre l'Oms ha messo a punto un vademecum, rilanciato su Twitter, in cui sfata i falsi miti. In campo è sceso anche Facebook, che ha promesso di filtrare con maggiore ... ilgiornale

