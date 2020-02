MotoGp, Giacomo Agostini: “Se a Rossi non dispiace essere secondo, perché ritirarsi?” (Di lunedì 3 febbraio 2020) La notizia che Fabio Quartararo a partire dal 2021 siederà su una Yamaha ufficiale, prendendo il posto di fatto di Valentino Rossi, ha spinto in molti a pensare che la carriera del campione di Tavullia sia ormai agli sgoccioli. Il francese affiancherà lo spagnolo Maverick Vinales. Sulla questione è intervenuto anche Giacomo Agostini che con la solita schiettezza, in un’intervista rilasciata a Marca, ha dichiarato: “Se a Rossi non dispiace essere secondi, perché ritirarsi. Valentino, per quello che ha fatto nella sua carriera, si è guadagnato il diritto di decidere ciò che vuole“. Il quindici volte campione del mondo ha raccontato anche quando è stato lui a dover prendere la decisione di abbandonare le gare: “So che quando ho iniziato a guadagnare di meno, ho iniziato a pensare che forse il mio tempo stava per scadere. Mi sono sentito male, umiliato leggendo sui ... oasport

