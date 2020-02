Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa, puntata del 2 febbraio 2020 (VIDEO) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa nella puntata del 2 febbraio 2020: in diretta da casa sua parla di Berlusconi, e poi con Amadeus e Fiorello (VIDEO) Ieri, domenica 2 febbraio, è andato in onda il consueto appuntamento domenicale di Che Tempo che Fa, appuntamento fisso della domenica. Traslocati su Rai 2 con doppio appuntamento alle 19:30 e alle 21 con le Interviste, Luciana e Il Tavolo, Fabio Fazio e il suo Che Tempo che Fa continuano a essere un appuntamento fisso della settimana, come anche il momento dedicato a Luciana Littizzetto e il suo monologo. Luciana continua a partecipare al programma di Fazio in collegamento da casa sua. Nel suo monologo ha commentato le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria, visto che non poteva farlo domenica scorsa. Ha commentato il famoso commento di Berlusconi sulla candidata del centro destra in Calabria e altro. Ecco il ... dituttounpop

